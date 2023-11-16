В Пензе около новых туалетов на набережной заработали камеры видеонаблюдения Общество

Пенза, 16 ноября 2023. PenzaNews. Четыре камеры видеонаблюдения, установленные около новых туалетов на набережной в Пензе, интегрированы в аппаратно-программный комплекс «Безопасный город». Об этом сообщил глава города Александр Басенко.

Фото: T.me/basenkoAN

«Заработали камеры видеонаблюдения в районе стационарных туалетов на набережной реки Суры. Меры вынужденные и были нами приняты в связи с участившимися случаями порчи муниципального имущества. Вандалы снимали с петель двери в кабинках, разрисовывали стены, забивали сантехнику туалетной бумагой. Многих жителей также возмущала эта ситуация, потому что туалеты в зоне отдыха необходимы, с просьбами об их установке горожане не раз обращались, в том числе через социальные сети. Сейчас снаружи модульных конструкций закреплены четыре камеры. Они интегрированы в аппаратно-программный комплекс «Безопасный город». Рассчитываем, что благодаря видеонаблюдению отношение пензенцев к муниципальному имуществу станет более осознанным», — написал Александр Басенко в своем Telegram-канале в четверг, 16 ноября.

По его словам, в районе прогулочной зоны на набережной работает 10 камер, данные с которых помогают в фиксировании и раскрытии правонарушений.

«Всего на балансе управления по делам ГОЧС Пензы находится 69 видеокамер, интегрированных в систему «Безопасный город». Часть из них расположена в скверах Пушкина, Славы, «Копилка пословиц», на Соборной площади и в других общественных местах», — добавил глава города.