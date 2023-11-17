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Миллионным посетителем выставки-форума «Россия» стала жительница Пензы Светлана Сулейманова

09:13 | 17.11.2023 | Общество

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Пенза, 17 ноября 2023. PenzaNews. Жительница Пензы Светлана Сулейманова стала миллионным посетителем международной выставки-форума «Россия», которая проходит на ВДНХ в Москве.

Миллионным посетителем выставки-форума «Россия» стала жительница Пензы Светлана Сулейманова

Фото: Culture.gov.ru

В минувший четверг, 16 ноября, ее поздравили заместитель министра культуры РФ Надежда Преподобная, генеральный директор АНО «Дирекция выставки достижений «Россия» Наталья Виртуозова и советник первого зампредседателя Центробанка Ирина Романова.

В павильоне «Умные финансы» в качестве приза ей вручили сертификат, по которому можно получить три билета на балет «Щелкунчик» в Большом театре и оплачиваемую поездку в Москву.

Еще одним подарком стала индивидуальная экскурсия в историческое здание Центробанка России — музей «Золотая кладовая».

Светлана Сулейманова приехала в столицу с мужем Салаватом, а накануне отметила день рождения. Женщина рассказала, что поездка в Москву — это подарок от семьи, и она совершенно не ожидала получить еще один на выставке-форуме «Россия», когда уже собиралась уезжать на вокзал, чтобы отправиться домой.

«Нас остановили с вопросом: «Как вы относитесь к сюрпризам и чудесам?». Такого я представить себе не могла, я даже не ожидала. Чудо — оно такое. В него не верят, а оно пришло. Попасть в Большой театр была моя мечта — тем более, что завтра прилетает сюда моя подруга и как раз идет в Большой. Я ей так завидовала, у меня нет такой возможности. Теперь она появилась!» — сказала Светлана Сулейманова, слова которой приводятся в сообщении, размещенном на сайте Минкультуры России.

Международная выставка-форум «Россия» начала работу на ВДНХ в Москве в День народного единства, 4 ноября.

На ней представлены важнейшие достижения страны, экспозиции всех 89 регионов, а также ключевых российских компаний и ведомств.

Выставка продлится до 12 апреля 2024 года. Посещение бесплатное.

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