В Пензе прошло торжественное мероприятие, посвященное 100-летию службы участковых уполномоченных полиции Общество

Пенза, 17 ноября 2023. PenzaNews. Торжественное мероприятие, посвященное 100-летию службы участковых уполномоченных полиции, состоялось в Пензе в пятницу, 17 ноября.

Фото: 58.мвд.рф

В нем приняли участие руководство УМВД России по Пензенской области, сотрудники полиции, а также ветераны органов внутренних дел.

С приветственным словом к присутствующим обратился начальник регионального УМВД генерал-майор полиции Павел Гаврилин.

«Менялись наименования и подчиненность, но неизменным оставалось одно — призвание обеспечивать безопасность граждан. Участковый уполномоченный — это тот человек, который ежедневно, ежечасно, ежеминутно работает и общается с населением. От умения наладить этот контакт и от возможности довести правильно информацию будет зависеть доверие к сотрудникам полиции», — подчеркнул он.

За добросовестное выполнение служебных обязанностей Павел Гаврилин наградил отличившихся сотрудников медалями «За доблесть в службе» и почетными грамотами МВД России, а также вручил первые звания двум участковым.

Мероприятие продолжилось возложением цветов к памятнику пензенским милиционерам – защитникам закона и правопорядка, сообщает пресс-служба регионального УМВД.