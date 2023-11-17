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В Пензе прошло торжественное мероприятие, посвященное 100-летию службы участковых уполномоченных полиции

18:47 | 17.11.2023 | Общество

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Пенза, 17 ноября 2023. PenzaNews. Торжественное мероприятие, посвященное 100-летию службы участковых уполномоченных полиции, состоялось в Пензе в пятницу, 17 ноября.

В Пензе прошло торжественное мероприятие, посвященное 100-летию службы участковых уполномоченных полиции

Фото: 58.мвд.рф

В нем приняли участие руководство УМВД России по Пензенской области, сотрудники полиции, а также ветераны органов внутренних дел.

С приветственным словом к присутствующим обратился начальник регионального УМВД генерал-майор полиции Павел Гаврилин.

«Менялись наименования и подчиненность, но неизменным оставалось одно — призвание обеспечивать безопасность граждан. Участковый уполномоченный — это тот человек, который ежедневно, ежечасно, ежеминутно работает и общается с населением. От умения наладить этот контакт и от возможности довести правильно информацию будет зависеть доверие к сотрудникам полиции», — подчеркнул он.

За добросовестное выполнение служебных обязанностей Павел Гаврилин наградил отличившихся сотрудников медалями «За доблесть в службе» и почетными грамотами МВД России, а также вручил первые звания двум участковым.

Мероприятие продолжилось возложением цветов к памятнику пензенским милиционерам – защитникам закона и правопорядка, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

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