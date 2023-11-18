Команда Пензенской области удостоена диплома за высокий уровень исполнительской дисциплины в рамках нацпроекта «БКД» Общество

Пенза, 18 ноября 2023. PenzaNews. Команда Пензенской области удостоена диплома за высокий уровень исполнительской дисциплины в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Фото: Pnzreg.ru

Награждение субъектов федерации, ставших лидерами по реализации данного нацпроекта в 2023 году, состоялось в ходе «Транспортной недели» в минувшую среду, 15 ноября. Памятные награды и дипломы вручил заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин.

Как сообщается на сайте, посвященном реализации нацпроекта «БКД», символическими катками и дипломами за достижение наилучших показателей отмечены представители Архангельской, Курганской, Саратовской и Тамбовской областей, а также Карелии и Чечни. Аналогичных наград удостоены проектные офисы Белгородской и Ленинградской областей, Кабардино-Балкарии и Севастополя.

За высокий уровень и эффективное взаимодействие проектной команды диплом вручен Хабаровскому краю. Также в этой номинации поощрены команды Волгоградской области и Удмуртии.

Дипломов за эффективное информационное сопровождение национального проекта удостоены проектные офисы Ростовской и Самарской областей. Такие же дипломы предусмотрены для Брянской, Томской и Ярославской областей.

За высокие показатели качества реализации объектов национального проекта отметили Бурятию. Аналогичных наград удостоены команды Калининградской, Псковской, Кемеровской областей, Адыгеи и Камчатского края.

За высокий уровень исполнительской дисциплины, помимо Пензенской области, отмечены команды Калужской, Рязанской областей, Марий Эл и Ямало-Ненецкого автономного округа.

В номинации «За прогресс» памятные дипломы решено вручить Алтайскому и Краснодарскому краям, Дагестану, Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре и Чувашии.

За высокий уровень безопасности дорожного движения, достигнутый в рамках национально проекта, дипломами отмечены проектные офисы Липецкой, Московской и Ульяновской областей, Крыма и Татарстана.