Олег Мельниченко поздравил военнослужащих с Днем ракетных войск и артиллерии Общество

Пенза, 19 ноября 2023. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко поздравил военнослужащих и ветеранов ракетных войск и артиллерии с профессиональным праздником.

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«Ракетные войска и артиллерия — основа огневой мощи Вооруженных сил Российской Федерации, стабильный гарант мира и национальной безопасности, надежно оберегающий покой страны и мирный труд ее граждан. На вооружении этих родов войск — совершенные ракетные комплексы и артиллерийские системы, зачастую не имеющие мировых аналогов», — отметил глава региона.

Он подчеркнул, что в ходе проведения специальной военной операции ракетчики и артиллеристы успешно решают самые сложные боевые задачи, проявляют стойкость и мужество.

«Уверен, что наследники немеркнущей славы дедов и прадедов будут самоотверженно служить Отчизне, всемерно крепить оборонное могущество страны! Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, счастья, удачи во всех делах и начинаниях!» — цитирует Олега Мельниченко пресс-служба облправительства.