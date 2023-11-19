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Владимир Мутовкин поздравил военнослужащих с Днем ракетных войск и артиллерии

10:02 | 19.11.2023 | Общество

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Пенза, 19 ноября 2023. PenzaNews. Председатель Пензенской городской думы Владимир Мутовкин поздравил военнослужащих и ветеранов ракетных войск и артиллерии с профессиональным праздником.

Владимир Мутовкин поздравил военнослужащих с Днем ракетных войск и артиллерии. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Ракетные войска и артиллерия всегда считались гордостью Вооруженных сил страны и важнейшей частью системы национальной безопасности. Героизмом, мужеством, стойкостью и отвагой они вписали немало ярких страниц в военную летопись страны. Во время Великой Отечественной войны, в ходе локальных столкновений и вооруженных конфликтов на территории России и интернациональных государств, в миротворческих операциях артиллеристы всегда давали отпор любому недругу, посягнувшему на независимость и свободу нашей Родины», — отметил спикер гордумы.

Он добавил, что Пенза тесно связана с праздником, поскольку многие выпускники артинститута стоят на страже интересов России.

«Я благодарю всех служивших и служащих в артиллерийских войсках за профессиональное мастерство, надежную защиту национальных интересов, преданность воинскому долгу и верность присяге! От всей души желаю каждому из вас крепкого здоровья, добра, счастья, мира, благополучия и удачи во всех начинаниях!» — цитирует Владимира Мутовкина пресс-служба гордумы.

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