«Ростелеком» организовал в Пензе эксклюзивный показ заключительных эпизодов сериала «Политех» Общество

Пенза, 21 ноября 2023. PenzaNews. «Ростелеком» при поддержке министерства образования Пензенской области организовал для студентов колледжей, которые изучают информационные технологии, эксклюзивный показ заключительных эпизодов молодежного комедийного сериала «Политех». Об этом говорится в сообщении пресс-службы оператора, поступившем в ИА «PenzaNews».

Фото: пресс-служба Пензенского филиала ПАО «Ростелеком»

В нем уточняется, что сеанс состоялся в кинокомплексе «Современник», последние три серии ленты, которая повествует о том, как столичная директриса и талантливый киберспортсмен меняют жизнь провинциального колледжа, посмотрели более 400 зрителей.

«Политех» — легкий, с юмором и в то же время жизненный сериал. Идея ленты: ребенку нужно дать шанс реализовать свои способности. Не стоит игнорировать увлечения подростков компьютерными играми. За пустой, по мнению взрослых, тратой времени могут таиться новые возможности для собственной реализации. Не исключено, что именно киберспорт станет для ребят успешным стартом в жизни», — прокомментировал директор Пензенского филиала ПАО «Ростелеком» Василий Русаков, слова которого приводятся в пресс-релизе.

Перед показом актер Вадим Скоб и редактор проекта Татьяна Бушуева, которые приехали в Пензу по приглашению «Ростелекома», рассказали о работе над сериалом и ответили на вопросы зрителей.

«Быть профессионалом в своем деле — очень круто! Я только начинаю артистическую карьеру, и мне предстоит еще многому научиться. В «Политехе» я сыграл друга главного героя Глеба, это моя первая крупная роль. На съемочной площадке царила дружная атмосфера: все подшучивали друг над другом, но работали с полной отдачей», — сказал Вадим Скоб.

После творческой встречи состоялось вручение благодарностей и брендированных сувениров шестерым студентам пензенских колледжей.

«Все они, как и главный герой сериала, мечтают стать профессионалами в выбранной специальности», — отмечается в пресс-релизе.

В нем напоминается, что сериал «Политех» является совместным проектом Black Box Production, «НМГ Студии» и АНО «Институт развития интернета».

«Первые девять серий «Политеха» доступны на платформе Wink, заключительные эпизоды можно будет посмотреть с 23 ноября», — указано в сообщении.