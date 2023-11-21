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Владимир Мутовкин поздравил работников налоговых органов с профессиональным праздником

11:41 | 21.11.2023 | Общество

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Пенза, 21 ноября 2023. PenzaNews. Председатель Пензенской городской думы Владимир Мутовкин поздравил работников налоговой службы с профессиональным праздником, который отмечается 21 ноября.

Владимир Мутовкин поздравил работников налоговых органов с профессиональным праздником. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Работа каждого из вас во многом определяет социально-экономическую стабильность нашего города. Ежедневно осуществляя контроль за полной и своевременной уплатой налогов и сборов в городской бюджет, вы способствуете эффективному развитию различных сфер жизни Пензы и, что очень важно, повышению благосостояния горожан», — подчеркнул спикер гордумы.

Он поблагодарил работников налоговых органов за добросовестный и честный труд, высокий уровень профессионализма и ответственный подход к выполнению служебных обязанностей.

«От души желаю каждому из вас крепкого здоровья, благополучия, счастья, мира, добра, успехов в вашей ответственной работе и стабильных налоговых сборов!» — цитирует поздравление Владимира Мутовкина пресс-служба гордумы.

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