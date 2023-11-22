В «Спутнике» начали работать две большие зимние горки Общество

Пенза, 22 ноября 2023. PenzaNews. Две большие зимние горки начали работать в микрорайоне «Город Спутник» в селе Засечном Пензенской области.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как следует из сообщения, размещенного в группе «Парк Спутника» в соцсети «ВКонтакте», катание разрешено только на тюбингах шириной не менее метра, их можно взять в прокат.

«Режим работы в будни с 11.00 до 20.00, в выходные с 10.00 до 21.00», — уточняется в тексте.

Кроме того, с понедельника, 20 ноября, в «Спутнике» в тестовом режиме начал работу ледовый каток под открытым небом.

Некоторые уже опробовали лед, при этом заливка катка продолжается. Планируется, что при устойчивой отрицательной температуре воздуха она будет вестись ежедневно.

При сохранении благоприятных погодных условий завершить подготовку катка к зимнему сезону, а также организовать прокат коньков намечено к 1 декабря.