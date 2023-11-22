Дни открытых дверей в налоговых органах Пензенской области пройдут 23–24 ноября Общество

Пенза, 22 ноября 2023. PenzaNews. Дни открытых дверей пройдут в обособленных подразделениях УФНС России по Пензенской области 23 и 24 ноября.

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«В ходе мероприятия сотрудники налоговой службы проинформируют о порядке исполнения направленных в 2023 году налоговых уведомлений по имущественным налогам. Специалисты [...] подробно расскажут о том, кто должен уплачивать налоги, в какие сроки, какие ставки и льготы применяются в конкретном муниципальном образовании, а также ответят на другие вопросы граждан по налогообложению имущества», — говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства.

В нем добавляется, что все желающие смогут получить при наличии паспорта логин и пароль для входа в личный кабинет налогоплательщика, узнать о преимуществах данного сервиса и возможностях других электронных сервисов ФНС России.