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Дополнительный поезд «Сурская стрела» будет назначен с 10 декабря

11:23 | 23.11.2023 | Общество

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Пенза, 23 ноября 2023. PenzaNews. Дополнительный скорый пригородный поезд «Сурская стрела» будет назначен с 10 декабря. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Пензенского региона КбшЖД, поступившем в ИА «PenzaNews».

Дополнительный поезд «Сурская стрела» будет назначен с 10 декабря

Фото: Pnzreg.ru

«С 10 декабря 2023 года по выходным и праздничным дням назначается вторая пара скорых пригородных поездов «Сурская стрела» по маршруту «Кузнецк — Пенза — Саранск». В пути следования предусмотрены остановки на станциях Сюзюм, Елюзань, Чаадаевка, Асеевская, Канаевка, Леонидовка, Заречный, Пенза, Бессоновка, Грабово, Лунино, Булычево, Рузаевка», — сказано в тексте.

В нем отмечается, что в четырехвагонном электропоезде ЭП2Д 354 посадочных места, состав оснащен системами видеонаблюдения и кондиционирования, подъемниками для маломобильных пассажиров, шумоизоляцией, комфортными креслами, USB-розетками, креплениями для велосипедов.

В пресс-релизе указано также, что стоимость проезда от Пензы до Саранска составляет 437,5 рубля, по полному маршруту от Кузнецка до Саранска — 735,1 рубля.

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