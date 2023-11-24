Фильм «Доктор» Артема Темникова открыл кинофестиваль «Мужская роль» в Пензе Общество

Пенза, 24 ноября 2023. PenzaNews. Показ фильма «Доктор» режиссера Артема Темникова состоялся в рамках торжественного открытия XIV кинофестиваля «Мужская роль» имени Ивана Мозжухина, которое прошло в киноконцертном зале «Пенза» в минувший четверг, 23 ноября.

Фото: Minkult.pnzreg.ru

Роль в картине «Доктор» стала последней киноработой актера Сергея Пускепалиса, который погиб в ДТП 20 сентября 2022 года. В фильме он сыграл психиатра, который разбирается в причинах инцидента в психоневрологическом отделении, где едва не погиб подросток.

«Пускепалис сначала отказался, еще не прочитав сценарий, потому что его только что назначили худруком Волковского театра, старейшего театра России. Он сказал: «Артем, я вам обещал, но, к сожалению, не могу, но пришлите на всякий случай сценарий». Я прислал. Это было вечером, а утром он меня разбудил звонком: «Артем, я буду сниматься, мне понравился сценарий, понравилась роль», — рассказал журналистам режиссер Артем Темников.

В конкурсную программу фестиваля также вошли фильмы «Брат во всем» режиссера Александра Золотухина, «Подельники» Евгения Григорьева, «Родители строгого режима» Никиты Владимирова и «Снегирь» Бориса Хлебникова.

Кроме того, зрители увидят восемь неигровых картин и анимационные фильмы.

По итогам фестиваля, который продлится до 26 ноября, будут вручены четыре награды: почетный приз «Король экрана» имени Ивана Мозжухина за выдающийся вклад в российскую актерскую школу, приз за лучшую мужскую роль, приз «Надежда» лучшему молодому киноактеру и приз зрительского жюри «Джентльмен кино».

Председателем судейского состава «Мужской роли» в этом году стал историк кино, доктор искусствоведения Валерий Фомин. Впервые за историю кинофестиваля часть профессионального жюри будет работать в онлайн-формате.

«Особенность фестиваля в том, что он каждый год экзаменует новое российское кино на актерские работы. [...] Зритель любит, когда [в фильме] есть герой и есть потрясающие актерские работы. Это главное ударное средство и старого советского, и нынешнего российского кино», — цитирует ТАСС Валерия Фомина.

Кинофестиваль «Мужская роль» проводится в Пензенской области с 2007 года.

Как отмечают организаторы, он является смотром лучших работ киноактеров, позволяет увидеть и осмыслить процессы, происходящие в обществе и отечественной культуре, проследить трансформацию образа современного киногероя.

Фестиваль посвящен Ивану Мозжухину (1889–1939) — уроженцу села Кондоль, одному из самых популярных русских актеров эпохи немого кино, который после эмиграции в 1920 году снимался во Франции, Германии и США.