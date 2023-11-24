В Пензенской области назначены мировые судьи трех судебных участков Общество

Пенза, 24 ноября 2023. PenzaNews. Мировые судьи трех судебных участков назначены в ходе 13-й очередной сессии Законодательного собрания Пензенской области, которая состоялась в пятницу, 24 ноября.

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Их кандидатуры, которые предварительно обсуждались на совместном заседании профильных комитетов, представил председатель Пензенского областного суда Виктор Трифонов.

Так, решением депутатов с 1 января 2024 года мировыми судьями без ограничения срока полномочий назначены Алексей Паняев (судебный участок №2 Кузнецкого района), Сергей Ельсов (судебный участок в границах Лопатинского района) и Евгений Рыжаков (судебный участок в границах Сосновоборского района), сообщается на сайте регионального парламента.