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В Пензе состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню матери

09:35 | 25.11.2023 | Общество

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Пенза, 25 ноября 2023. PenzaNews. Торжественное мероприятие, посвященное предстоящему Дню матери, состоялось в правительстве Пензенской области в минувшую пятницу, 24 ноября.

В Пензе состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню матери

Фото: Pnzreg.ru

На него были приглашены многодетные семьи региона.

«Ваш опыт по строительству семьи нужно распространять. Нужно, чтобы молодежь училась ответственности, уважению и любви. Многодетность — это воплощение духовно-нравственных ценностей страны. Президент России объявил 2024-й Годом семьи. И, безусловно, особое внимание будет уделено многодетным семьям», — сказал губернатор Олег Мельниченко, обращаясь к присутствующим.

Он вручил медали «Материнская доблесть» III степени Светлане Брекатниной из Мичуринского, Ирине Куликовой из Засечного и Наталье Самышкиной из Заречного.

11 жительниц региона были отмечены благодарственными письмами губернатора.

«Еще раз благодарю за то, что вы есть, что вы такие, что у нас на пензенской земле дружные красивые семьи. Пусть в них всегда царят любовь и гармония! С наступающим Днем матери!» — цитирует Олега Мельниченко пресс-служба облправительства.

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