Олег Мельниченко поздравил жительниц Пензенской области с Днем матери Общество

Пенза, 26 ноября 2023. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко поздравил жительниц региона с Днем матери.

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«Дорогие женщины-матери! Сердечно поздравляю вас с Днем матери! Этот прекрасный праздник для каждого из нас очень важен. Искренняя материнская любовь, забота и нежность согревают и защищают нас, помогают преодолевать любые невзгоды, вселяют уверенность, даруют мужество и силы. Именно к вам мы обращаемся за добрым советом, помощью и поддержкой», — отметил глава региона.

Он выразил особые слова признательности многодетным матерям.

«Низкий поклон — женщинам, воспитывающим приемных детей!» — добавил Олег Мельниченко.

«Дорогие друзья! Желаю вам крепкого здоровья, семейного благополучия, счастья, удачи во всех делах и начинаниях, мира и согласия!» — цитирует губернатора пресс-служба облправительства.