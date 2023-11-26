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Олег Мельниченко поздравил жительниц Пензенской области с Днем матери

09:10 | 26.11.2023 | Общество

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Пенза, 26 ноября 2023. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко поздравил жительниц региона с Днем матери.

Олег Мельниченко поздравил жительниц Пензенской области с Днем матери. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Дорогие женщины-матери! Сердечно поздравляю вас с Днем матери! Этот прекрасный праздник для каждого из нас очень важен. Искренняя материнская любовь, забота и нежность согревают и защищают нас, помогают преодолевать любые невзгоды, вселяют уверенность, даруют мужество и силы. Именно к вам мы обращаемся за добрым советом, помощью и поддержкой», — отметил глава региона.

Он выразил особые слова признательности многодетным матерям.

«Низкий поклон — женщинам, воспитывающим приемных детей!» — добавил Олег Мельниченко.

«Дорогие друзья! Желаю вам крепкого здоровья, семейного благополучия, счастья, удачи во всех делах и начинаниях, мира и согласия!» — цитирует губернатора пресс-служба облправительства.

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