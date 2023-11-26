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Владимир Шарошкин умер на 72-м году жизни

09:22 | 26.11.2023 | Общество

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Пенза, 26 ноября 2023. PenzaNews. Журналист, общественный деятель, ветеран государственной службы Пензенской области Владимир Шарошкин скончался на 72-м году жизни в минувшую субботу, 25 ноября.

Владимир Шарошкин умер на 72-м году жизни. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Соболезнования родным и близким покойного выразили губернатор Олег Мельниченко, спикер Законодательного собрания Вадим Супиков, члены облправительства, депутаты регионального парламента, председатель пензенской гордумы Владимир Мутовкин и глава города Александр Басенко.

«Владимир Михайлович Шарошкин внес огромный вклад в развитие печатных СМИ Пензенской области, в становление института пресс-службы органов государственной власти региона. Он являлся профессионалом высокого уровня, прекрасно знавшим жизнь и способным прогнозировать события. Был верным своим принципам, неравнодушным и открытым всему новому человеком. Добрая и светлая память о Владимире Михайловиче Шарошкине навсегда останется с нами», — говорится в некрологе, размещенном на сайте регионального правительства.

Шарошкин Владимир Михайлович родился в Пензе 7 ноября 1952 года.

В 1974 году окончил историко-филологический факультет Пензенского государственного педагогического института имени В.Г. Белинского.

Работал учителем в школе, затем — инструктором пензенского областного комитета ВЛКСМ.

В 1976-1977 годах служил в армии.

После службы стал работать в газете Пензенского района «Знамя коммунизма» (ныне — «Сурские просторы»), главным редактором которой был до 1984 года.

В 1984–1987 годах — главный редактор областной газеты «Молодой ленинец».

В 1987–1991 годах заведовал сектором печати пензенского обкома КПСС.

В 1990 году создал газету «Наша Пенза», до 1993 года был ее главным редактором.

С 1993 года работал начальником управления прогнозирования – заместителем руководителя аппарата правительства Пензенской области.

В 2000 году возглавил издательский дом «Пензенская правда».

В 2001–2007 годах — руководитель пресс-службы Законодательного собрания Пензенской области.

Затем до 2017 года был помощником руководителя управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии Пензенской области.

В 2017 году был награжден почетным знаком губернатора «Во славу земли Пензенской».

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