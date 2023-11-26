11:05:50 Воскресенье, 26 ноября
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

Владимир Мутовкин поздравил жительниц Пензы с Днем матери

09:35 | 26.11.2023 | Общество

Печать

Пенза, 26 ноября 2023. PenzaNews. Председатель Пензенской городской думы Владимир Мутовкин поздравил жительниц областного центра с Днем матери.

Владимир Мутовкин поздравил жительниц Пензы с Днем матери. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Дорогие женщины, горячо и сердечно поздравляю вас с замечательным праздником — Днем матери! Вы символ родного очага, тепла, уюта, удивительной стойкости и терпения! Ваша любовь делает каждого из нас сильнее и увереннее, помогает преодолеть невзгоды и поверить в собственные силы», — отметил спикер гордумы.

Он констатировал, что в Пензе многие женщины успешно сочетают материнские обязанности с трудовой деятельностью и активным участием в общественной жизни.

«Низкий вам поклон за неустанный труд, воспитание детей, материнскую любовь и заботу, которую вы дарите своим малышам! Отдельные слова благодарности адресую многодетным мамам, мамам, воспитывающим приемных детей, а также бабушкам, помогающим растить внуков. Ваша доброта делает мир светлее и прекраснее», — подчеркнул Владимир Мутовкин.

Он пожелал женщинам здоровья, мира, удачи во всех начинаниях и семейного благополучия.

«Пусть ваши глаза светятся счастьем, а лицо озаряет улыбка! Путь исполнятся все ваши чаяния и мечты, пусть любовь, которой вы щедро одариваете своих детей, вернется к вам сторицей!» — цитирует Владимира Мутовкина пресс-служба гордумы.

Читайте также
В земетчинскую районную больницу поступил новый цифровой маммограф В Пензе водитель автобуса сбил ребенка
В Пензенской области продлено действие налоговой льготы для субъектов IT-сферы В Пензенской области назначены мировые судьи трех судебных участков
В Кузнецком районе столкнулись «Nissan Teana» и «Lada Priora», пострадали два человека В Богословке водитель «Renault Clio» сбил женщину
Все новости
Актуальное

2007–2023 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама