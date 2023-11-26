Владимир Мутовкин поздравил жительниц Пензы с Днем матери Общество

Пенза, 26 ноября 2023. PenzaNews. Председатель Пензенской городской думы Владимир Мутовкин поздравил жительниц областного центра с Днем матери.

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«Дорогие женщины, горячо и сердечно поздравляю вас с замечательным праздником — Днем матери! Вы символ родного очага, тепла, уюта, удивительной стойкости и терпения! Ваша любовь делает каждого из нас сильнее и увереннее, помогает преодолеть невзгоды и поверить в собственные силы», — отметил спикер гордумы.

Он констатировал, что в Пензе многие женщины успешно сочетают материнские обязанности с трудовой деятельностью и активным участием в общественной жизни.

«Низкий вам поклон за неустанный труд, воспитание детей, материнскую любовь и заботу, которую вы дарите своим малышам! Отдельные слова благодарности адресую многодетным мамам, мамам, воспитывающим приемных детей, а также бабушкам, помогающим растить внуков. Ваша доброта делает мир светлее и прекраснее», — подчеркнул Владимир Мутовкин.

Он пожелал женщинам здоровья, мира, удачи во всех начинаниях и семейного благополучия.

«Пусть ваши глаза светятся счастьем, а лицо озаряет улыбка! Путь исполнятся все ваши чаяния и мечты, пусть любовь, которой вы щедро одариваете своих детей, вернется к вам сторицей!» — цитирует Владимира Мутовкина пресс-служба гордумы.