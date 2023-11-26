В Пензе рассматривается вопрос о создании единого мемориала в память о погибших участниках СВО — Александр Басенко Общество

Пенза, 26 ноября 2023. PenzaNews. Вопрос о создании единого мемориала в память о погибших участниках специальной военной операции рассматривается в Пензе. Об этом сообщил глава города Александр Басенко.

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«Мы принимаем большое количество мер по социальной поддержке, мы также ведем работу по увековечиванию памяти героев СВО. Ни одно имя не должно быть забыто. На зданиях пензенских школ установлены мемориальные доски в честь участников спецоперации. В наших планах — создание в каждом учебном заведении мемориального уголка в память о бойцах, которые должны стать для наших ребят образцами отваги и героизма. Уроки мужества включены во внеклассную работу. Рассматриваем также вопрос о создании единого мемориала, где сохранятся имена всех погибших пензенцев, участвующих в специальной военной операции», — написал он в своем Telegram-канале в минувшую субботу, 25 ноября.

Александр Басенко добавил, что несколько дней назад лично встречался с участниками СВО и обсуждал с ними вопросы, в решении которых может помочь муниципальная власть.

Идею создания мемориала в память о погибших участниках СВО поддержал губернатор Пензенской области Олег Мельниченко.

«Я всецело поддерживаю идею с созданием воинского мемориала, посвященного участникам СВО. Чем сплоченнее мы сейчас себя проявим, тем короче будет на нем список павших героев в момент Победы», — написал глава региона в своем Telegram-канале.