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Пензенские полицейские отправились в командировку на Северный Кавказ

12:03 | 27.11.2023 | Общество

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Пенза, 27 ноября 2023. PenzaNews. Сводный отряд пензенской полиции отправился в служебную командировку на Северный Кавказ.

Пензенские полицейские отправились в командировку на Северный Кавказ. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Проводить стражей порядка к зданию ведомства на улице Пушкина пришли их родные и близкие.

С напутственным словом к подчиненным обратился временно исполняющий обязанности начальника регионального УМВД России Анатолий Трыханов.

«Пензенская полиция во всех служебных командировках зарекомендовала себя с положительной стороны. Я твердо уверен, что поставленные задачи будут выполнены. Прошу в обязательном порядке соблюдать должностные инструкции и меры личной безопасности», — сказал он.

Анатолий Трыханов призвал полицейских с честью и достоинством исполнять возложенные на них обязанности.

Предполагается, что сотрудники полиции из Пензенской области будут оказывать содействие в обеспечении порядка на Северном Кавказе на протяжении 180 дней, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

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