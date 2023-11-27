В Пензенской области прошли межведомственные антитеррористические учения «Сигнал-2023» Общество

Пенза, 27 ноября 2023. PenzaNews. Межведомственные антитеррористические учения «Сигнал-2023» прошли под руководством оперативного штаба в Пензенской области на станции Ночка Никольского района.

Фото: пресс-служба УФСБ России по Пензенской области

По легенде, условная диверсионно-разведывательная группа проникла на территорию региона, совершила вооруженное нападение на сотрудников правоохранительных органов и подрыв объектов железнодорожной инфраструктуры.

С целью реализации своих планов члены группы использовали самодельные взрывные устройства большой мощности и автоматическое огнестрельное оружие.

Оперативным штабом в Пензенской области было принято решение о проведении контртеррористической операции на части территории Никольского района.

Подразделения всех экстренных служб оперативно были приведены в боевую готовность, они незамедлительно прибыли в район проведения антитеррористических мероприятий для выполнения задач по предназначению.

В рамках учений оперативным штабом и подразделениями, выделенными для борьбы с терроризмом, были отработаны задачи организации межведомственного взаимодействия, эвакуации жителей Ночки, проживающих в непосредственной близости с местом расположения объекта, оцепления и блокирования территории, на которой находились «террористы», а также ликвидации угрозы взрыва и тушения нефтепродуктов.

Благодаря сплоченным действиям участников учений условная диверсионная группа была обнаружена и нейтрализована силами подразделений специального назначения.

В результате учений получен дополнительный опыт организации и проведения КТО, повышен уровень слаженности и межведомственного взаимодействия, сообщает пресс-служба УФСБ России по Пензенской области.