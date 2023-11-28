В Пензе подведены итоги XIV кинофестиваля «Мужская роль» Общество

Пенза, 28 ноября 2023. PenzaNews. Итоги XIV кинофестиваля «Мужская роль» имени Ивана Мозжухина подведены в Пензе.

Фото: Minkult.pnzreg.ru

Торжественная церемония закрытия кинофорума, который проходил в течение пяти дней, состоялась в минувшее воскресенье, 26 ноября.

Награды победителям конкурсной программы фестиваля были вручены на сцене киноконцертного зала «Пенза».

Звания «Король экрана» за выдающийся вклад в российскую актерскую школу был удостоен Сергей Пускепалис (посмертно) за главную роль в фильме «Доктор» (режиссер Артем Темников). Получить награду приехал его сын Глеб Пускепалис. Он пообещал передать приз в музей, посвященный погибшему актеру, который открылся в этом году в Железноводске.

Приз «За лучшую роль» получил актерский ансамбль фильма «Родители строго режима» (режиссер Никита Владимиров): Александр Адабашьян, Алиса Фрейндлих и Евгений Ткачук.

Приз «Надежда» присужден молодому актеру Макар Хлебников за одну из главных ролей в фильме «Снегирь» (режиссер Борис Хлебников).

Звание «Джентльмен кино» за талантливое воплощение мужских черт характера представительницы женского зрительского жюри присвоили Александру Робаку («Снегирь»).

После официальной части состоялся премьерный кинопоказ заключительной фестивальной картины «1993» (режиссер Александр Велединский), сообщается на сайте Минкультуры Пензенской области.

Кинофестиваль «Мужская роль» проводится в Пензенской области с 2007 года.

Как отмечают организаторы, он является смотром лучших работ киноактеров, позволяет увидеть и осмыслить процессы, происходящие в обществе и отечественной культуре, проследить трансформацию образа современного киногероя.

Фестиваль посвящен Ивану Мозжухину (1889–1939) — уроженцу села Кондоль, одному из самых популярных русских актеров эпохи немого кино, который после эмиграции в 1920 году снимался во Франции, Германии и США.