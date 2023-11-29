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Сотрудники Минлесхоза проверили ход выполнения работ по расчистке ложа пруда на реке Инре

16:46 | 29.11.2023 | Общество

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Пенза, 29 ноября 2023. PenzaNews. Сотрудники министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области проверили ход выполнения работ по расчистке ложа пруда на реке Инре в селе Чемодановка Бессоновского района.

Сотрудники Минлесхоза проверили ход выполнения работ по расчистке ложа пруда на реке Инре

Фото: Minleshoz.pnzreg.ru

«В настоящее время на объекте завершаются работы по разработке грунта экскаваторами с дальнейшей двойной перекидкой в отвал, предусмотренные к выполнению в 2023 году, согласно графику», — говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства в среду, 29 ноября.

В нем добавляется, что перед ООО «СНП», которое является исполнителем работ, поставлена задача продолжить расчистку ложа пруда в соответствии с календарным планом и техническим заданием.

В сообщении указано также, что все работы планируется завершить в декабре 2024 года.

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