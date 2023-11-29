Сотрудники Минлесхоза проверили ход выполнения работ по расчистке ложа пруда на реке Инре Общество

Пенза, 29 ноября 2023. PenzaNews. Сотрудники министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области проверили ход выполнения работ по расчистке ложа пруда на реке Инре в селе Чемодановка Бессоновского района.

Фото: Minleshoz.pnzreg.ru

«В настоящее время на объекте завершаются работы по разработке грунта экскаваторами с дальнейшей двойной перекидкой в отвал, предусмотренные к выполнению в 2023 году, согласно графику», — говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства в среду, 29 ноября.

В нем добавляется, что перед ООО «СНП», которое является исполнителем работ, поставлена задача продолжить расчистку ложа пруда в соответствии с календарным планом и техническим заданием.

В сообщении указано также, что все работы планируется завершить в декабре 2024 года.