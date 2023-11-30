В пензенском колледже транспортных технологий открыт музей СВО Общество

Пенза, 30 ноября 2023. PenzaNews. Музей специальной военной операции открыт в пензенском колледже транспортных технологий.

Фото: Pgduma.ru

Торжественная церемония, в которой приняли участие представители власти, общественных организаций, участники СВО и их родственники, состоялась в минувшую среду, 29 ноября.

Обращаясь к собравшимся, председатель Пензенской городской думы Владимир Мутовкин подчеркнул важность события, отметив, что подобные музейные фонды помогают воспитывать у подрастающего поколения любовь и уважение к Родине.

«Экспонаты, собранные здесь, не только достоверно расскажут ребятам о происходящем в зоне СВО, но и помогут понять, что герои, вставшие на защиту нашей Родины, — это люди, живущие рядом с нами, среди нас. Там, на передовой, в тяжелейших условиях они, не жалея себя и своих жизней, защищают мир и свободу нашей страны и ее граждан. Низкий им поклон за это! Они достойны того, чтобы мы и наши дети знали их, помнили и чтили», — сказал спикер гордумы.

Фото: Pgduma.ru

Владимир Мутовкин поблагодарил директора колледжа транспортных технологий Ларису Казакову за огромную работу по созданию музея СВО и сбору экспонатов, увековечивающих память о защитниках Отечества. Он пожелал ей и ее коллегам и единомышленникам успехов в дальнейшей деятельности в этом направлении.

«Я уверен, этот музей станет важной вехой в работе по патриотическому воспитанию детей и молодежи», — подчеркнул председатель гордумы.

В рамках церемонии в музей СВО было передано боевое знамя легендарного донецкого воинского подразделения — батальона «Восток».

Ветераны спецоперации передали в фонды музея военную форму и бронежилет.

В завершение мероприятия состоялась экскурсия, сообщает пресс-служба гордумы.