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На выставке-форуме «Россия» открыт День Пензенской области

14:05 | 30.11.2023 | Общество

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Пенза, 30 ноября 2023. PenzaNews. День Пензенской области официально открыт на международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ в Москве. Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко.

На выставке-форуме «Россия» открыт День Пензенской области

Фото: T.me/omelnichenko

«День Пензенской области на выставке-форуме «Россия» официально открыт! Мы наполнили смыслом каждую деталь нашего стенда, каждого выступления, связали все это нитью, проходящей от прошлого к настоящему. На открытие пришли высокопоставленные гости, среди которых — заместитель председателя Совета Федерации Инна Юрьевна Святенко, полномочный представитель президента РФ в ПФО Игорь Анатольевич Комаров и министр внутренних дел Российской Федерации Владимир Александрович Колокольцев. Игорю Анатольевичу также представил стенд региона. Приятно было видеть его реакцию. Получил положительные отзывы», — написал глава региона в своем Telegram-канале в четверг, 30 ноября.

Он подчеркнул, что на стенде Пензенской области отражены одни из основных достижений региона, уникальные проекты и изобретения.

«Но главное достижение региона — люди. Именно они создают все, что мы видим сейчас на нашем стенде. Благодарю каждого пензенца за вклад в развитие региона! Спасибо президенту, Совету Федерации, министерствам и ведомствам страны за поддержку», — поблагодарил Олег Мельниченко.

«Приглашаю всех посетить стенд нашего региона на выставке-форуме! Здесь на протяжении всего дня будут проходить увлекательные мероприятия», — добавил он.

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