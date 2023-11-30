Мероприятия к 150-летию Всеволода Мейерхольда пройдут на стенде Пензенской области на выставке-форуме «Россия» Общество

Пенза, 30 ноября 2023. PenzaNews. Памятные мероприятия, приуроченные к 150-летию со дня рождения театрального режиссера, уроженца Пензы Всеволода Мейерхольда, планируется провести на стенде Пензенской области на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ в Москве. Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко.

Фото: Pnzreg.ru

«До 12 апреля на площадке Пензенской области запланирован целый ряд событий, в том числе планируем отметить 150-летие режиссера Всеволода Мейерхольда, который родился и вырос в Пензе», — сказал глава региона в ходе открытия Дня Пензенской области на выставке-форуме «Россия» в четверг, 30 ноября.

«Также проведем мероприятия, связанные с юбилеем Пензенской области. В феврале 2024 года региону в его современных границах исполнится 85 лет», — цитирует ТАСС Олега Мельниченко.

Мейерхольд Всеволод Эмильевич (настоящее имя — Карл Казимир Теодор Мейергольд) — русский и советский театральный режиссер, актер, теоретик и практик театрального гротеска, автор программы «Театральный Октябрь».

Родился 9 февраля 1874 года в Пензе в обрусевшей немецкой семье Эмилия Мейергольда — владельца винно-водочного завода.

В 1895 году окончил вторую мужскую гимназию, в которой позже учился выдающийся актер немого кино Иван Мозжухин. В том же году принял православие, изменил имя на Всеволод — в честь своего любимого писателя Всеволода Гаршина.

Поступив на юридический факультет Московского университета, в 1896 году перешел на второй курс театрально-музыкального училища Московского филармонического общества в класс Владимира Немировича-Данченко, которое окончил в 1898 году.

В том же году вместе с другими выпускниками поступил в труппу создаваемого Московского художественного театра. За четыре сезона сыграл 18 ролей.

В 1902 году покинул художественный театр, создал собственную труппу, вскоре получившую название «Товарищество новой драмы». В 1902–1905 годах поставил около 200 спектаклей.

Являлся главным режиссером трех императорских театров в Санкт-Петербурге.

После революции 1917 года выдвинул идею «Театрального Октября», активно участвовал в работе театрального отдела Народного комиссариата просвещения.

Один из пяти первых народных артистов республики, основатель театральной школы (ГВЫРМ, впоследствии ГИТИС), руководитель государственного театра имени Вс. Мейерхольда (ГосТИМ).

Во второй половине 1930-х годов искусство Всеволода Мейерхольда было названо чуждым народу и враждебным советской действительности. В 1938 году его театр был закрыт.

20 июня 1939 года Всеволод Мейерхольд был арестован, в ночь со 2 на 3 февраля 1940 года — расстрелян в Бутырской тюрьме в Москве.

26 ноября 1956 года был признан незаконно репрессированным и посмертно реабилитирован Военной коллегией Верховного суда СССР.

В 1984 году в Пензе был открыт музей сценического искусства имени В.Э. Мейерхольда. В 1999 году на его территории установлен первый в мире памятник режиссеру.

В настоящее время в Пензе действует центр театрального искусства «Дом Мейерхольда».