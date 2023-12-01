Рафик Ибрагимов сообщил о планах реализовать проект малоэтажного строительства на 2,5 млн. кв. метров жилья Общество

Пенза, 1 декабря 2023. PenzaNews. Руководитель холдинга «Термодом» Рафик Ибрагимов сообщил о планах реализовать в Пензенской области проект малоэтажного строительства на 2,5 млн. кв. метров жилья.

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«В этом году мы строим рекордное количество объектов в Пензе и за ее пределами. Это важно, так как мы не просто сохраняем рабочие места, но и даем новые, не говоря уже о том, что тысячи людей получат комфортные квартиры, о которых мечтали. В наших планах — реализовать новый для региона проект территории малоэтажного строительства на 2,5 млн. кв. метров жилья — это город-курорт «Юга», — сказал Рафик Ибрагимов, отвечая на вопросы о планах по развитию холдинга на международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ в Москве, где накануне прошел День Пензенской области.

В свою очередь первый заместитель генерального директора «Термодома» Ильяс Ибрагимов назвал новый проект грандиозным.

«Юга» — это наш грандиозный проект. Он является новым взглядом на жилую комфортную среду, в которой нет плотной застройки, а жителям предоставляется больше пространства на общение с природой», — сказал Ильяс Ибрагимов, слова которого приводятся на сайте холдинга.

Он добавил, что «Термодом» обращает большое внимание на потребности людей не только в жилье, но и в социальной инфраструктуре, а также в трудоустройстве.