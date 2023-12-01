Нам удалось с достоинством представить Пензенскую область на выставке-форуме «Россия» — Мельниченко Общество

Пенза, 1 декабря 2023. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко считает, что удалось с достоинством представить регион на международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ в Москве.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Подведу небольшой итог вчерашнему Дню Пензенской области на выставке-форуме «Россия» в Москве. Считаю, что нам удалось воплотить все задуманные идеи и с достоинством представить регион. С гордостью смотрел в горящие глаза наших гостей, было видно, что они остались под впечатлением», — написал глава региона в своем Telegram-канале в пятницу, 1 декабря.

«Благодарю каждого пензенца, который внес вклад в создание стенда региона, каждого гостя, который пришел познакомиться с нашей областью! Если у вас не получилось посетить ВДНХ вчера, приходите в любой другой день. Выставка будет работать до 12 апреля. Наш регион представлен в павильоне №75», — добавил Олег Мельниченко.