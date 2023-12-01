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Рейтинг достижений Пензенской области возглавил «Город Спутник»

12:33 | 01.12.2023 | Общество

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Пенза, 1 декабря 2023. PenzaNews. «Город Спутник» возглавил рейтинг достижений Пензенской области по итогам голосования на общероссийском портале «Достижения.РФ».

Рейтинг достижений Пензенской области возглавил «Город Спутник». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Он набрал более 11,5 тыс. голосов.

Как сообщается на сайте проекта, итоги голосования за достижения регионов, которое стартовало в августе и было приурочено к открытию международной выставки-форума «Россия» на ВДНХ в Москве, подвели 30 ноября.

«За 100 дней проекта участие в онлайн-голосовании приняли 10 млн. человек. 1 тыс. 111 «знаковых» проектов представили все 89 регионов нашей страны. Среди них гордость Санкт-Петербурга — праздник выпускников «Алые паруса». Проект стал безусловным лидером голосования и набрал более 2 млн. голосов», — сказано в тексте.

Кроме региональных проектов, на портале представлено 100 главных достижений современной России.

«Город Спутник» — проект комплексного освоения территории, реализуемый строительным холдингом «Термодом». Микрорайон имеет развитую инфраструктуру и собственную набережную с фонтанным комплексом, тропой здоровья и парком с аттракционами.

В 2023 году «Городу Спутнику» исполнилось 16 лет. Отсчет ведется с 2007 года, когда было получено первое разрешение на строительство жилых домов.

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