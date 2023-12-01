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В Большевьясском лесничестве приступили к заготовке сосновых шишек

14:29 | 01.12.2023 | Общество

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Пенза, 1 декабря 2023. PenzaNews. Специалисты приступили к заготовке шишек сосны обыкновенной на территории Большевьясского лесничества в Пензенской области. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте Минлесхоза региона в пятницу, 1 декабря.

В Большевьясском лесничестве приступили к заготовке сосновых шишек

Фото: Minleshoz.pnzreg.ru

«В целях формирования запаса семян лесных растений для лесовосстановления в Большевьясском лесничестве приступили к заготовке шишек с лесосеменной плантации сосны обыкновенной. [...] Плантация создана в 2011 году [...] на площади 10 га посадкой двухлетних сеянцев сосны обыкновенной, выращенных из семян с плюсовых деревьев Кададинского, Кузнецкого и Чаадаевского лесничеств», — сказано в тексте.

В нем отмечается, что заготовленные шишки пройдут полный цикл переработки, в итоге будут получены семена с улучшенными наследственными свойствами и посевными качествами.

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