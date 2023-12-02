На ВДНХ зажгли огни на новогодних елях регионов России, в том числе Пензенской области Общество

Пенза, 2 декабря 2023. PenzaNews. Церемония зажжения огней на новогодних елях всех 89 субъектов РФ, в том числе Пензенской области, а также еще одной, олицетворяющей всю страну, состоялась на главной аллее ВДНХ в Москве в рамках выставки-форума «Россия» в первый день зимы.

Фото: Minkult.pnzreg.ru

«Ель Пензенской области украшена в стиле абашевской керамики. Для оформления были использованы глиняные изделия, а также фигурки и тарелки с образами животных. Наверху можно увидеть три снопа», — говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры и туризма региона.

В нем отмечается, что в целом новогодние ели на выставке-форуме «Россия» украсили 36 км гирлянд и 360 тыс. огней.

«Все деревья на выставке — голубые ели. Они из Московской области, где их бережно выращивали много лет. Выкапывали и перевозили деревья очень аккуратно. После завершения выставки они будут высажены возле ВДНХ», — уточняется в тексте.