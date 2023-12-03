Пензенская область первой в стране завершила обновление почтовых отделений в селах по программе модернизации — губернатор Общество

Пенза, 3 декабря 2023. PenzaNews. Пензенская область первой в стране завершила обновление почтовых отделений в селах по программе модернизации. Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко.

Фото: T.me/omelnichenko

«Наш регион — первый в стране, где закончили обновление сельских отделений почтовой связи по программе модернизации. Мы уже открыли отремонтированные почтовые отделения в 29 селах региона. Помимо обновления помещений, мы поставили в них удобную мебель, где местные жители могут посидеть в ожидании очереди. Также сделали отделения более доступными для маломобильных пензенцев — установили пандусы и кнопки вызова сотрудников, расширили дверные проемы», — написал глава региона в своем Telegram-канале в воскресенье, 3 декабря.

Он добавил, что обновлено техническое оснащение отделений, в них появились новые услуги для посетителей.

«К примеру, теперь на почте можно подтвердить или восстановить учетную запись портала госуслуг. Здесь же местные жители могут самостоятельно проверить показатели здоровья», — уточнил Олег Мельниченко.

«Работы проводились «Почтой России» по поручению президента Владимира Владимировича Путина. Считаю, что обновление сельских отделений было просто необходимо для местных жителей. Теперь им доступны все основные услуги рядом с домом», — подчеркнул губернатор Пензенской области.