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Владимир Мутовкин обратился к жителям Пензы в связи с Днем неизвестного солдата

10:02 | 03.12.2023 | Общество

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Пенза, 3 декабря 2023. PenzaNews. Председатель Пензенской городской думы Владимир Мутовкин обратился к жителям областного центра в связи с Днем неизвестного солдата.

Владимир Мутовкин обратился к жителям Пензы в связи с Днем неизвестного солдата. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«3 декабря в нашей стране отмечается День неизвестного солдата. Эта дата посвящена российским и советским воинам, которые пали в боях за Родину на территории нашего государства и за его пределами, но чьи имена остались неизвестными. Каждый год благодаря работе поисковых отрядов неизвестные герои с воинскими почестями обретают место упокоения. Активисты восстанавливают братские могилы, узнают имена погибших, разыскивают их родственников», — отметил спикер гордумы.

Владимир Мутовкин подчеркнул, что «эта работа будет продолжаться до последнего неизвестного солдата, безымянно лежащего в земле».

По его словам, «пока мы помним и возвращаем из небытия пропавших без вести героев, они живы».

«Вечная память погибшим на полях сражений! Низкий поклон всем защитникам нашего Отечества!» — цитирует Владимира Мутовкина пресс-служба гордумы.

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