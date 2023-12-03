Центральную площадь Кузнецка украсила ель, которая выросла вблизи частного дома на улице Осипова Общество

Кузнецк, 3 декабря 2023. PenzaNews. Ель, которая ранее росла вблизи частного дома на улице Осипова в Кузнецке Пензенской области, установлена на центральной площади города. Об этом говорится в сообщении пресс-службы мэрии.

Фото: Gorodkuzneck.ru

«12-метровую красавицу подарил городу один из жителей с улицы Осипова, ель росла возле дома», — сказано в тексте.

В нем уточняется, что порубку дерева произвели работники МКУП «Зеленый город», транспорт для доставки выделило ООО «СЗ «Стройзаказ», сопровождение обеспечивали сотрудники АО «Горэлектросеть» и ГИБДД, автокран для установки ели предоставило предприятие «Горводоканал».

«Довели ствол до нужного диаметра для установки в трубу сотрудники «Зеленого города», — добавляется в сообщении.

В тексте отмечается, что в ближайшее время представители творческого центра «Родина» приступят к украшению ели.