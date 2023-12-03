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Владимир Мутовкин поздравил юристов с профессиональным праздником

13:42 | 03.12.2023 | Общество

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Пенза, 3 декабря 2023. PenzaNews. Председатель Пензенской городской думы Владимир Мутовкин поздравил представителей юридического сообщества областного центра с профессиональным праздником.

Владимир Мутовкин поздравил юристов с профессиональным праздником. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Ваша работа требует высочайшего профессионализма, обширных знаний, полной самоотдачи и сильного характера. От вашей компетентности, объективности и принципиальности напрямую зависят безукоризненное исполнение законов, защита прав и свобод граждан», — отметил спикер гордумы.

Он поблагодарил юристов за верность долгу, честность и добропорядочность.

«Уверен, что ваша активная гражданская позиция, полная самоотдача будут и впредь служить залогом укрепления стабильности и правопорядка в нашем городе и регионе. Желаю вам счастья, здоровья, мира, добра, благополучия и успехов в труде на благо развитие Пензы, Сурского края и России!» — цитирует Владимира Мутовкина пресс-служба городской думы.

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