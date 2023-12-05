Олег Мельниченко поздравил волонтеров с Днем добровольца Общество

Пенза, 5 декабря 2023. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко поздравил волонтеров с Днем добровольца.

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«Вы посвящаете много времени и сил реализации социально значимых проектов, направленных на бескорыстную поддержку тех, кто нуждается в вашей действенной помощи, кто оказался в трудной жизненной ситуации. Искренние слова признательности и благодарности адресую всем, кто вносит достойный вклад в развитие волонтерства в Сурском крае за вашу подвижническую деятельность, милосердие, сострадание, гуманизм», — говорится в поздравлении главы региона.

«Убежден, что в дальнейшем к вашему движению будут присоединяться люди разных поколений, а правительство Пензенской области готово поддерживать вас во всех благородных начинаниях», — отмечается в тексте.

Олег Мельниченко пожелал волонтерам крепкого здоровья, благополучия, счастья и удачи во всех делах.