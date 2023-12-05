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В Пензенской области в предновогодний период усилят охрану хвойных деревьев

17:23 | 05.12.2023 | Общество

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Пенза, 5 декабря 2023. PenzaNews. Охрана деревьев хвойных пород будет усилена в Пензенской области в предновогодний период.

В Пензенской области в предновогодний период усилят охрану хвойных деревьев. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Министерством лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области и подведомственными учреждениями совместно с правоохранительными органами в период с 10 по 31 декабря 2023 года запланировано проведение мероприятия по охране хвойных молодняков. [...] Данное мероприятие направлено на выявление и пресечение нарушений лесного законодательства, в том числе на недопущение фактов незаконной заготовки молодых деревьев хвойных пород», — говорится в сообщении, размещенном на сайте Минлесхоза региона во вторник, 5 декабря.

В нем отмечается, выездные оперативные группы будут патрулировать лесные участки, где растут хвойные деревья.

«Также будет активизирована разъяснительная работа о недопущении незаконных рубок и об ответственности за незаконную рубку деревьев хвойных пород в предновогодний период», — сказано в тексте.

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