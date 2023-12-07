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Программа переобучения ветеранов СВО, пожелавших работать в школе, стартует в 2024 году — Мельниченко

17:40 | 07.12.2023 | Общество

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Пенза, 7 декабря 2023. PenzaNews. Программа переобучения ветеранов специальной военной операции, пожелавших работать в школе, стартует в 2024 году. Об этом сообщил губернатор Пензенской области Олег Мельниченко в ходе прямой линии в четверг, 7 декабря.

Программа переобучения ветеранов СВО, пожелавших работать в школе, стартует в 2024 году — Мельниченко

Фото: Pnzreg.ru

«Запускаем программу со следующего года. Разговаривал с ними, у многих педагогического образования нет. Высшее образование есть, но техническое. Организуем бесплатное переобучение, необходимые компетенции люди смогут получить», — сказал глава региона.

«Я считаю правильным, что преподавать основы безопасности жизни, вести уроки мужества на постоянной основе будут люди, прошедшие СВО, показавшие реальные примеры отваги», — цитирует Олега Мельниченко пресс-служба облправительства.

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