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Олег Мельниченко рассказал о планах по модернизации пензенского аэропорта

19:31 | 07.12.2023 | Общество

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Пенза, 7 декабря 2023. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко рассказал о планах по модернизации аэропорта в ходе прямой линии, которая состоялась в четверг, 7 декабря.

Олег Мельниченко рассказал о планах по модернизации пензенского аэропорта

Фото: Pnzreg.ru

«Наш аэропорт — очень красивый, всеми нами любимый, но очень маленький. Настало время расширять воздушные ворота города. Это первое, что видят люди, которые прибывают к нам. Воздушная гавань дает первое впечатление о Пензе, о всем Пензенском регионе. Будем решать этот вопрос с помощью государственно-частного партнерства», — сказал глава региона.

Он подчеркнул, что «речь идет именно о здании аэровокзала, о взлетной полосе и прочем речи не идет».

«У нас по этому году через пензенский аэропорт прошло 400 тыс. пассажиров. Пользуются большой популярностью рейсы до Москвы и Петербурга, у нас очень хорошие перспективы, нужно расширяться, увеличивать пропускную способность, снимать инфраструктурные ограничения. Проектно-сметная документация у нас готова», — добавил Олег Мельниченко.

Как сообщает пресс-служба облправительства, на сессии Законодательного собрания Пензенской области был одобрен прогнозный план приватизации регионального имущества на 2024–2026 годы, куда вошел и комплекс объектов аэропорта.

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