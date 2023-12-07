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Новогодние елки для детей участников СВО пройдут во всех районах Пензенской области

20:57 | 07.12.2023 | Общество

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Пенза, 7 декабря 2023. PenzaNews. Новогодние елки для детей участников специальной военной операции пройдут во всех районах Пензенской области. Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко в ходе прямой линии в четверг, 7 декабря.

Новогодние елки для детей участников СВО пройдут во всех районах Пензенской области

Фото: Pnzreg.ru

«У нас более 4 тыс. детей из семей участников СВО. В одном месте будет сложно собраться, поэтому мы проведем елку в каждом райцентре. В Пензе тоже будет областная елка, куда мы пригласим детей, чьи отцы, к сожалению, погибли. Детям сейчас непросто, мы должны их поддержать», — сказал глава региона.

Он поручил министерству труда, социальной защиты и демографии Пензенской области обеспечить подарком каждого ребенка.

В завершение прямой линии губернатор присоединился к новогодней акции «Елка желаний», в рамках которой исполнит мечты шести пензенских детей, сообщает пресс-служба облправительства.

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