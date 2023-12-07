Олег Мельниченко поблагодарил всех, кто обратился на прямую линию Общество

Пенза, 7 декабря 2023. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко поблагодарил всех, кто направил свои вопросы на прямую линию, которая состоялась в четверг, 7 декабря.

Фото: T.me/omelnichenko

«Дорогие пензенцы! Сегодняшний день был посвящен нашему общению: за два часа мы обсудили множество важных вопросов, касающихся региона. Глубоко признателен каждому из вас. Ваши вопросы и замечания показывают глубокую привязанность к нашей любимой Пензенской области. Мы не останавливаемся на достигнутом и готовы работать больше, чтобы решить все проблемы, с которыми вы столкнулись», — написал глава региона в своем Telegram-канале.

Он добавил, что особенно приятно было перед Новым годом принять участие в ежегодной акции «Елка желаний».

«Узнал, о чем мечтают шесть пензенских ребят, и обязательно исполню каждое, поработаю немного Дедом Морозом. Надеюсь, что мне удастся создать детям праздничное настроение», — отметил губернатор.

«Спасибо за ваше доверие и активное участие. Это подтверждает, что у нас есть общая цель — сделать регион еще лучше. Будем действовать шаг за шагом, стремясь к благополучию каждой семьи, каждого района нашей области», — подчеркнул Олег Мельниченко.