04:15:41 Пятница, 8 декабря
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

Олег Мельниченко поблагодарил всех, кто обратился на прямую линию

21:15 | 07.12.2023 | Общество

Печать

Пенза, 7 декабря 2023. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко поблагодарил всех, кто направил свои вопросы на прямую линию, которая состоялась в четверг, 7 декабря.

Олег Мельниченко поблагодарил всех, кто обратился на прямую линию

Фото: T.me/omelnichenko

«Дорогие пензенцы! Сегодняшний день был посвящен нашему общению: за два часа мы обсудили множество важных вопросов, касающихся региона. Глубоко признателен каждому из вас. Ваши вопросы и замечания показывают глубокую привязанность к нашей любимой Пензенской области. Мы не останавливаемся на достигнутом и готовы работать больше, чтобы решить все проблемы, с которыми вы столкнулись», — написал глава региона в своем Telegram-канале.

Он добавил, что особенно приятно было перед Новым годом принять участие в ежегодной акции «Елка желаний».

«Узнал, о чем мечтают шесть пензенских ребят, и обязательно исполню каждое, поработаю немного Дедом Морозом. Надеюсь, что мне удастся создать детям праздничное настроение», — отметил губернатор.

«Спасибо за ваше доверие и активное участие. Это подтверждает, что у нас есть общая цель — сделать регион еще лучше. Будем действовать шаг за шагом, стремясь к благополучию каждой семьи, каждого района нашей области», — подчеркнул Олег Мельниченко.

Читайте также
На модернизацию систем водоснабжения за два года направлен такой же объем средств, какой был вложен за пять предыдущих лет — Мельниченко На месте бывшей школы №25 в Пензе планируется построить новое здание
Школа в селе Ленино будет включена в план капитального ремонта на следующий год В Пензе два молодых человека осуждены за разбойное нападение
Пензенцу грозит реальный срок за хищение бутылки коньяка В Пензе пенсионерка передала 300 тыс. рублей незнакомцу, думая, что помогает дочери
Все новости
Актуальное

2007–2023 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама