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В Пензенской области 9 декабря пройдут массовые проверки водителей

09:35 | 08.12.2023 | Общество

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Пенза, 8 декабря 2023. PenzaNews. Профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель, водитель, не имеющий (лишенный) права управления транспортным средством» пройдет в Пензенской области в предстоящую субботу, 9 декабря.

В Пензенской области 9 декабря пройдут массовые проверки водителей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как указано в сообщении, размещенном на сайте УГИБДД УМВД России по региону, будет осуществляться массовая остановка транспортных средств с целью выявления водителей, находящихся в состоянии опьянения, а также не имеющих прав или лишенных их.

«Госавтоинспекция призывает граждан не быть равнодушными, проявлять свою гражданскую позицию. Если вы видите, что транспортным средством управляет нетрезвый водитель, сообщите об этом в дежурную часть ГИБДД по телефонам: +7 (8412) 59-90-02, 59-90-03, 59-90-04, 59-90-05 или по телефону 02», — говорится в тексте.

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