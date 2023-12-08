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В Пензенской области в 2023 году произошло 34 лесных пожара

13:37 | 08.12.2023 | Общество

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Пенза, 8 декабря 2023. PenzaNews. 34 лесных пожара произошло в Пензенской области в 2023 году, все они были ликвидированы в день возгорания. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте Минлесхоза региона по итогам пленарной части двухдневного выездного совещания департамента лесного хозяйства по Приволжскому федеральному округу, которое стартовало в Пензе в минувший четверг, 7 декабря.

В Пензенской области в 2023 году произошло 34 лесных пожара. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В 2023 году на землях лесного фонда, расположенных на территории Пензенской области, возникло 34 лесных пожара. Площадь, пройденная огнем, составляет 46,11 га. Все пожары ликвидированы в день возгорания, крупные лесные пожары не допущены», — сказано в тексте.

В нем отмечается, что, согласно данным ФБУ «Авиалесоохрана», по количеству лесных пожаров Пензенская область среди регионов ПФО занимает пятое место, по площади, пройденной огнем, — четвертое.

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