19:00:53 Пятница, 8 декабря
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензе и «Спутнике» продолжаются работы по строительству контактной сети будущей троллейбусной линии

17:01 | 08.12.2023 | Общество

Печать

Пенза, 8 декабря 2023. PenzaNews. Работы по строительству контактной сети будущей троллейбусной линии продолжаются в Пензе и микрорайоне «Город Спутник» в селе Засечном Пензенской области. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте министерства строительства и дорожного хозяйства региона в пятницу, 8 декабря.

В Пензе и «Спутнике» продолжаются работы по строительству контактной сети будущей троллейбусной линии

Фото: Minstroy.pnzreg.ru

«На перекрестке улиц Терновского и Сухумской выполняется монтаж примыкания новой контактной сети, которая будет располагаться по улице Сухумской и далее по улицам Олимпийской, Фонтанной, Светлой и Радужной. [...] В настоящее время выполняется монтаж продольного несущего троса», — сказано в тексте.

В нем отмечается, что работы ведутся опережающими темпами в три смены.

«Заказчиком выполнения работ является ГКУ «Управление строительства и дорожного хозяйства Пензенской области», специалисты которого выполняют постоянный контроль за проведением работ», — добавляется в сообщении.

Читайте также
В Сосновоборском районе в ДТП погиб лось В Пензе водитель легковушки сбил пешехода
«Ростелеком» обеспечил трансляцию прямой линии с пензенским губернатором на региональных телеканалах В Пензе мужчина похитил у своей матери телевизор и сдал его в ломбард, возбуждено уголовное дело
На прямую линию с губернатором Олегом Мельниченко поступило более 2,1 тыс. вопросов На модернизацию систем водоснабжения за два года направлен такой же объем средств, какой был вложен за пять предыдущих лет — Мельниченко
Все новости
Актуальное

2007–2023 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама