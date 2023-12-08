В Пензе и «Спутнике» продолжаются работы по строительству контактной сети будущей троллейбусной линии Общество

Пенза, 8 декабря 2023. PenzaNews. Работы по строительству контактной сети будущей троллейбусной линии продолжаются в Пензе и микрорайоне «Город Спутник» в селе Засечном Пензенской области. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте министерства строительства и дорожного хозяйства региона в пятницу, 8 декабря.

Фото: Minstroy.pnzreg.ru

«На перекрестке улиц Терновского и Сухумской выполняется монтаж примыкания новой контактной сети, которая будет располагаться по улице Сухумской и далее по улицам Олимпийской, Фонтанной, Светлой и Радужной. [...] В настоящее время выполняется монтаж продольного несущего троса», — сказано в тексте.

В нем отмечается, что работы ведутся опережающими темпами в три смены.

«Заказчиком выполнения работ является ГКУ «Управление строительства и дорожного хозяйства Пензенской области», специалисты которого выполняют постоянный контроль за проведением работ», — добавляется в сообщении.