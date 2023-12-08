Татьяна Голикова в Пензе приняла участие в торжественном мероприятии в честь Дня Героев Отечества Общество

Пенза, 8 декабря 2023. PenzaNews. Заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова в рамках рабочего визита в Пензенскую область приняла участие в торжественном мероприятии в честь Дня Героев Отечества, которое состоялось в киноконцертном зале «Пенза» в пятницу, 8 декабря.

Фото: Pnzreg.ru

Почетными гостями стали участники боевых действий, ветераны силовых структур, члены семей Героев России и бойцов СВО, представители ветеранских и общественных организаций, преподаватели и курсанты артиллерийского инженерного института.

«Мне сегодня очень приятно присоединиться к чествованию Героев Отечества, поблагодарить наших ветеранов, наших бойцов за невероятный труд, за доблесть и мужество, которые они несут через всю свою жизнь», — подчеркнула Татьяна Голикова, обращаясь к участникам мероприятия.

«День Героев Отечества — напоминание о победах и свершениях, воинской и трудовой доблести нашей Родины. 300 тыс. пензенцев ушли на Великую Отечественную войну, 50 тыс. из них были награждены боевыми наградами. И сегодня ребята отважно сражаются на поле битвы против неонацистского киевского режима. Я хочу искренне поблагодарить вас за мужество и отвагу, пожелать нам всем Победы», — сказала она.

В свою очередь губернатор Пензенской области Олег Мельниченко назвал героизм частью культурного кода Российской Федерации. Звания Героя Советского Союза удостоен 241 пензенец, еще 50 — кавалеры ордена Славы трех степеней, 16 — Герои России.

Фото: Pnzreg.ru

«Более двухсот пензенцев, участвующих в специальной военной операции, удостоены орденов и медалей Российской Федерации. 140 человек награждены орденом Мужества. Это одна из высших наград России. Орденом Мужества награждаются за самоотверженность, мужество и отвагу, за смелые и решительные действия в условиях, сопряженных с риском для жизни», — напомнил Олег Мельниченко.

Он отметил, что в Пензенской области уделяется большое внимание патриотическому воспитанию молодежи: развивается добровольческое движение, расширяются ряды «Юнармии» и отряда «Тигр», создаются школьные музеи, проводятся вахты памяти и другие мероприятия.

«Уверен, что эта работа помогает формировать психологию защитника Отечества. Мы желаем нашим героям Победы и ждем их домой», — цитирует Олега Мельниченко пресс-служба облправительства.