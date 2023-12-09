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Олег Мельниченко поздравил жителей Пензенской области с Днем Героев Отечества

09:20 | 09.12.2023 | Общество

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Пенза, 9 декабря 2023. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко поздравил жителей региона с Днем Героев Отечества.

Олег Мельниченко поздравил жителей Пензенской области с Днем Героев Отечества. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Имена многих наших прославленных земляков вписаны в историческую летопись Отчизны. В их числе — Герои Советского Союза и Социалистического Труда, Герои России, полные кавалеры орденов Славы и Святого Георгия. Именно такие герои должны служить примером для подрастающего поколения. Главными ценностями для них всегда были и остаются любовь к нашей великой Родине, готовность служить национальным интересам, ответственное отношение к делу», — отметил глава региона.

Он добавил, что сегодня дела и свершения славных предков достойно продолжают молодые пензенцы – участники специальной военной операции.

«В основе достигнутых успехов — героизм, мужество, стойкость, верность долгу и присяге наших командиров и бойцов», — констатировал губернатор.

Олег Мельниченко пожелал пензенцам крепкого здоровья, счастья, благополучия, мира, удачи во всех делах и начинаниях.

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