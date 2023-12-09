Владимир Мутовкин поздравил жителей Пензы с Днем Героев Отечества Общество

Пенза, 9 декабря 2023. PenzaNews. Председатель Пензенской городской думы Владимир Мутовкин поздравил жителей областного центра с Днем Героев Отечества.

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«Сегодня в России отмечается День Героев Отечества — день, когда мы чествуем самых уважаемых, самых заслуженных людей страны, чье мужество в годы войны и выдающиеся заслуги в мирное время отмечены высшими государственными знаками отличия. Среди этих людей немало наших земляков, удостоенных званий Героя Советского Союза, Героя Российской Федерации, Героя Социалистического Труда, орденов Славы и Трудовой Славы, их имена золотыми буквами вписаны в летопись пензенского края и историю всей страны», — отметил спикер гордумы.

«Мы гордимся героями наших дней: покорителями просторов Вселенной, участниками локальных войн, бойцами СВО, людьми, проявившими трудовой и боевой героизм и личным примером доказавшими, что в жизни всегда есть место подвигу. Их ратные победы, многолетняя добросовестная работа и активная гражданская позиция — образец для всех нас», — подчеркнул Владимир Мутовкин.

Он поблагодарил всех, кто активно участвует в общественной и социально-экономической жизни города и страны в целом, способствуя развитию и процветанию Родины.

«Дорогие жители города Пензы, сердечно поздравляю вас с Днем Героев Отечества и искренне желаю вам крепкого здоровья, счастья, мира, реализации всех планов и новых достижений на благо Пензы, Сурского края и России!» — цитирует Владимира Мутовкина пресс-служба гордумы.