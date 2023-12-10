Олег Мельниченко поздравил Андрея Шелеста с присвоением звания Героя России и вручением «Золотой звезды» Общество

Пенза, 10 декабря 2023. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко поздравил уроженца региона Андрея Шелеста с присвоением звания Героя России и вручением медали «Золотая звезда».

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«В честь Дня Героев Отечества наш президент вручил «Золотые звезды» военнослужащим, участвующим в спецоперации, проявившим чудеса мужества и отваги. Как сказал Владимир Владимирович Путин, наш долг — знать и чтить героев, которыми гордится вся страна. В числе удостоенных звания Героя России — уроженец Пензенской области. Гвардии полковник Андрей Анатольевич Шелест, который является также кавалером ордена Мужества, вырос в Кузнецке. Поздравляю Андрея Анатольевича с получением высшей государственной награды Российской Федерации!» — написал глава региона в своем Telegram-канале в минувшую субботу, 9 декабря.

«Хочу сказать его родителям, Любови Григорьевне и Анатолию Васильевичу, огромное спасибо за достойное воспитание сына! Именно в семье закладываются основы любви к Родине. Пензенцы гордятся своим героем-земляком, показавшим высокий образец стойкости, чести и воинского долга», — подчеркнул Олег Мельниченко.

Церемония вручения медалей «Золотая Звезда» Героям России состоялась в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца накануне Дня героев Отечества.

На торжественном мероприятии присутствовали более 200 военных и гражданских лиц, проявивших особое мужество и героизм. Среди участников церемонии – Герои Советского Союза и Российской Федерации, кавалеры ордена Святого Георгия, а также награжденные тремя и более орденами Мужества.