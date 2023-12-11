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Пензенским рыбакам напомнили об опасности выхода на лед

10:34 | 11.12.2023 | Общество

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Пенза, 11 декабря 2023. PenzaNews. Сотрудники государственной инспекции по маломерным судам ГУ МЧС России по Пензенской области провели рейд по водным объектам, в ходе которого напомнили рыбакам об опасности выхода на лед.

Пензенским рыбакам напомнили об опасности выхода на лед. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщается на сайте ведомства, водоемы зимой даже после самого крепкого мороза могут представлять опасность, причиной тому являются подводные течения и родники, размывающие и истончающие лед, камыши и другие растения, уменьшающие его прочность.

В ходе мероприятия инспекторы провели профилактические беседы, раздали памятки о правилах безопасного поведения в экстремальных ситуациях и оказания первой помощи.

Любителям подледного лова рекомендовали перед уходом на рыбалку всегда сообщать близким информацию о своем маршруте и ориентировочном времени возвращения, а также брать с собой заряженный мобильный телефон.

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