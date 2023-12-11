Пензенским рыбакам напомнили об опасности выхода на лед Общество

Пенза, 11 декабря 2023. PenzaNews. Сотрудники государственной инспекции по маломерным судам ГУ МЧС России по Пензенской области провели рейд по водным объектам, в ходе которого напомнили рыбакам об опасности выхода на лед.

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Как сообщается на сайте ведомства, водоемы зимой даже после самого крепкого мороза могут представлять опасность, причиной тому являются подводные течения и родники, размывающие и истончающие лед, камыши и другие растения, уменьшающие его прочность.

В ходе мероприятия инспекторы провели профилактические беседы, раздали памятки о правилах безопасного поведения в экстремальных ситуациях и оказания первой помощи.

Любителям подледного лова рекомендовали перед уходом на рыбалку всегда сообщать близким информацию о своем маршруте и ориентировочном времени возвращения, а также брать с собой заряженный мобильный телефон.