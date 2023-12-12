Олег Мельниченко поздравил жителей Пензенской области с Днем Конституции Общество

Пенза, 12 декабря 2023. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко поздравил жителей региона с Днем Конституции Российской Федерации.

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«12 декабря 1993 года граждане России сделали свой выбор в пользу демократического пути развития страны, определили национальные приоритеты. Основной закон играет определяющую роль в дальнейшем укреплении государственности, служит решению стратегических масштабных задач, обеспечивает гражданские права и свободы. Нашу многонациональную страну надежно объединяют патриотизм и единство, бережное сохранение традиций крепкой семьи, уважение к старшим поколениям», — отметил глава региона.

«Убежден, что последовательно реализуя созидательный потенциал Конституции, мы сможем укрепить престиж России как могущественной и процветающей державы, достигшей успехов на инновационной основе, сделать нашу жизнь достойной», — подчеркнул он.

Олег Мельниченко пожелал жителям Пензенской области крепкого здоровья, благополучия, счастья, согласия, мира и удачи во всех делах и начинаниях.