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Олег Мельниченко поздравил жителей Пензенской области с Днем Конституции

09:01 | 12.12.2023 | Общество

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Пенза, 12 декабря 2023. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко поздравил жителей региона с Днем Конституции Российской Федерации.

Олег Мельниченко поздравил жителей Пензенской области с Днем Конституции. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«12 декабря 1993 года граждане России сделали свой выбор в пользу демократического пути развития страны, определили национальные приоритеты. Основной закон играет определяющую роль в дальнейшем укреплении государственности, служит решению стратегических масштабных задач, обеспечивает гражданские права и свободы. Нашу многонациональную страну надежно объединяют патриотизм и единство, бережное сохранение традиций крепкой семьи, уважение к старшим поколениям», — отметил глава региона.

«Убежден, что последовательно реализуя созидательный потенциал Конституции, мы сможем укрепить престиж России как могущественной и процветающей державы, достигшей успехов на инновационной основе, сделать нашу жизнь достойной», — подчеркнул он.

Олег Мельниченко пожелал жителям Пензенской области крепкого здоровья, благополучия, счастья, согласия, мира и удачи во всех делах и начинаниях.

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