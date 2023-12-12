Владимир Мутовкин поздравил жителей Пензы с Днем Конституции Общество

Пенза, 12 декабря 2023. PenzaNews. Председатель Пензенской городской думы Владимир Мутовкин поздравил жителей областного центра с Днем Конституции Российской Федерации.

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«Конституция Российской Федерации является надежным фундаментом независимости и целостности нашего государства, гарантом прав и свобод граждан, и наш долг — чтить, исполнять и защищать заложенные в ней общенациональные ценности», — подчеркнул спикер гордумы.

«Пусть этот день объединит всех жителей нашей бескрайней, многонациональной страны в стремлении жить в мире и согласии, искренне любить свою Родину и делать все возможное для ее развития и процветания», — добавил он.

Владимир Мутовкин пожелал пензенцам крепкого здоровья, счастья, мира, добра, созидательной энергии, успехов в делах, а также новых достижений и побед на благо Отчизны.